Galatasaray'ın penaltı isyanı

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Gaziantepspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ikinci yarısında ev sahibi takım 52. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Ancak bu golün hemen öncesinde sarı kırmızılı futbolcuların yoğun penaltı itirazları vardı.Sneijder'in ceza sahası dışından çektiğ top rakibin eline çarpınca Galatasaraylı futbolcular müsabakanın hakemi Hüseyin Göçek'e penaltı yönünde itirazda bulundu. Ancak maçın hakeminin devam kararı vermesi gerek sarı kırmızılı futbolcuların, gerekse taraftarların sosyal medyada büyük tepki göstermesine sebep oldu.Sarı-kırmızılıların penaltıdan farkı 2'ye çıkarıp maçı koparma şansı Hüseyin Hüseyin Göçek'in kararıyla yerini bulmazken, Gaziantepspor bu pozsiyondan 1 dakika sonra beraberlik golünü buldu. Khaly Thiam, bu pozisyonun ardındaki ilk akında Fernando Muslera'yı mağlup ederek skora denge getirdi. Sarı-kırmızılılar aynı kabusu geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında da yaşamıştı. Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda Kasımpaşa savunmasının eline çarpan topta hakem Özgür Yankaya devam demiş, dönen topta Kasımpaşa beraberliği yakalamıştı.