Galatasaray'ın penaltı isyanı
Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı sarı kırmızılılar Josue'nun golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda Hüseyin Göçek'in verdiği karar sarı kırmızılı futbolcuların yoğun tepkisine sebep oldu.
Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Gaziantepspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ikinci yarısında ev sahibi takım 52. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Ancak bu golün hemen öncesinde sarı kırmızılı futbolcuların yoğun penaltı itirazları vardı.
Sneijder'in ceza sahası dışından çektiğ top rakibin eline çarpınca Galatasaraylı futbolcular müsabakanın hakemi Hüseyin Göçek'e penaltı yönünde itirazda bulundu. Ancak maçın hakeminin devam kararı vermesi gerek sarı kırmızılı futbolcuların, gerekse taraftarların sosyal medyada büyük tepki göstermesine sebep oldu.
DÖNEN TOP GOL OLDU!
Sarı-kırmızılıların penaltıdan farkı 2'ye çıkarıp maçı koparma şansı Hüseyin Hüseyin Göçek'in kararıyla yerini bulmazken, Gaziantepspor bu pozsiyondan 1 dakika sonra beraberlik golünü buldu. Khaly Thiam, bu pozisyonun ardındaki ilk akında Fernando Muslera'yı mağlup ederek skora denge getirdi. Sarı-kırmızılılar aynı kabusu geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında da yaşamıştı. Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda Kasımpaşa savunmasının eline çarpan topta hakem Özgür Yankaya devam demiş, dönen topta Kasımpaşa beraberliği yakalamıştı.
Sneijder'in ceza sahası dışından çektiğ top rakibin eline çarpınca Galatasaraylı futbolcular müsabakanın hakemi Hüseyin Göçek'e penaltı yönünde itirazda bulundu. Ancak maçın hakeminin devam kararı vermesi gerek sarı kırmızılı futbolcuların, gerekse taraftarların sosyal medyada büyük tepki göstermesine sebep oldu.
DÖNEN TOP GOL OLDU!
Sarı-kırmızılıların penaltıdan farkı 2'ye çıkarıp maçı koparma şansı Hüseyin Hüseyin Göçek'in kararıyla yerini bulmazken, Gaziantepspor bu pozsiyondan 1 dakika sonra beraberlik golünü buldu. Khaly Thiam, bu pozisyonun ardındaki ilk akında Fernando Muslera'yı mağlup ederek skora denge getirdi. Sarı-kırmızılılar aynı kabusu geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında da yaşamıştı. Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda Kasımpaşa savunmasının eline çarpan topta hakem Özgür Yankaya devam demiş, dönen topta Kasımpaşa beraberliği yakalamıştı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kadıköy mumla aranıyor!
Toplam 5
Yorum
selo Ne bu kargalar heryerde...yürü be..ISTB
- Galatasaray'ın penaltı isyanı
Toplam 4
Yorum
Aslan HAKEMLERE BU EMRI KIM VERIYORSA ... GÖRDÜ VERMEDI AYIP IYI OLURSAN HAKEMIDE YENERSIN
- Fener’e lig eziyet
Toplam 29
Yorum
selo Fenerliden çok başka takımı taraftarları var yorumlarda.Helal sana FB bu halde iken bile takiptesin.yürü bre ISTB kim tutar seni..TFF tutar
Galatasaray'ın penaltı isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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