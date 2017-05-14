Dionisi teklifi
Sportif direktörlüğe getirilen Cenk Ergün’e İtalya çıkarmasında 29 yaşındaki tecrübeli golcünün teklif edildiği belirlendi. Serie B’de 17 gol atan Dionisi’nin kontratı bitiyor.
KRALLIK YARIŞINDA 5'İNCİ
Gol krallığı yarışında 5. sırada yer alan Federico Dionisi'de kritik detay ise sözleşmesinin bitecek olması. Ergün'ün Dionisi'nin menajeri Roberto Ottaviani ile görüştüğü ve oyuncunun şartları konusunda bilgi aldığı belirtiliyor.
SOL BEKE RYBUS
Ruslar ise G.Saray'ın Lyon'dan ayrılacak olan sol bek Maciej Rybus için CSKA ve Lokomotiv Moskova ile çekiştiğini yazdı. Polonyalı, 17 maçta 1 asist yaptı. Kontratı süren Rybus'un piyasa değeri 4 milyon euro.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
Toplam 13
Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
Toplam 1
Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
Dionisi teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.