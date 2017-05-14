 Dionisi teklifi – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Dionisi teklifi

    Dionisi teklifi

    Sportif direktörlüğe getirilen Cenk Ergün’e İtalya çıkarmasında 29 yaşındaki tecrübeli golcünün teklif edildiği belirlendi. Serie B’de 17 gol atan Dionisi’nin kontratı bitiyor.

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvete sürpriz bir oyuncu gündeme geldi: Federico Dionisi. Sportif direktör olarak atandıktan sonra hafta içinde İtalya'ya çıkarma yapan Cenk Ergün'e burada menajerlerin 29 yaşındaki İtalyan golcüyü önerdiği iddia edildi. Serie B'de üst lige çıkma mücadelesi veren Frosinone'de forma giyen Dionisi bu sezon 17 gol, 6 asistle parlak bir performans çizdi.

    KRALLIK YARIŞINDA 5'İNCİ
    Gol krallığı yarışında 5. sırada yer alan 'de kritik detay ise sözleşmesinin bitecek olması. Ergün'ün Dionisi'nin menajeri Roberto Ottaviani ile görüştüğü ve oyuncunun şartları konusunda bilgi aldığı belirtiliyor.

    SOL BEKE RYBUS
    Ruslar ise G.Saray'ın Lyon'dan ayrılacak olan sol bek Maciej Rybus için CSKA ve Lokomotiv Moskova ile çekiştiğini yazdı. Polonyalı, 17 maçta 1 asist yaptı. Kontratı süren Rybus'un piyasa değeri 4 milyon euro.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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