 Dertler farklı hedef aynı – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Dertler farklı hedef aynı

    Dertler farklı hedef aynı

    Avrupa’ya gitmek isteyen , ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep’e konuk oluyor. İki takımda da hesaplar 3 puan üstüne.

    , Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek. 52 puanla dördüncü sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarına katılma konusunda sıkıntı yaşamamak için kazanmak istiyor. Ligde kalma savaşı veren Gaziantep'in ise 3 puandan başka çaresi yok. Güney ekibi maçı kaybederse düşmesi büyük ölçüde kesinleşecek. Cimbom'da Selçuk İnan, Josue, De Jong ve Eren sarı kart ceza sınırında. Dört oyuncu bugün de kart görürse haftaya Osmanlı maçında forma giyemeyecek.

    BALTA ŞOKU!
    Aslan'da dün yapılan son antrenmanda sağ üst arka adalesinde çekme ve ağrı hisseden Hakan Balta, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yapılan MR tetkiklerinde adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

    İBRE JOSUE'DE
    Igor Tudor'un kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci'nin yerine bu akşam orta sahada Josue'ye şans vermesi bekleniyor. Diğer eksiklerden Yasin'in yerine Rodrigues, Carole'ün yerine ise Linnes forma giyecek.

    EKSİK BOLLUĞU
    G.Saray'da dün sakatlanan Hakan Balta'nın yanı sıra Serdar Aziz, Yasin, Carole, Cavanda ve Chedjou da Antep'e götürülmedi. 'da de Gökhan Değirmenci ve Muhammet Demir sakat; Elyasa Füme sarı kart cezalısı. Ayrıca Putsilla ve Van Hintum da kadro dışı.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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