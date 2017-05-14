Dertler farklı hedef aynı
Avrupa’ya gitmek isteyen Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep’e konuk oluyor. İki takımda da hesaplar 3 puan üstüne.
BALTA ŞOKU!
Aslan'da dün yapılan son antrenmanda sağ üst arka adalesinde çekme ve ağrı hisseden Hakan Balta, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yapılan MR tetkiklerinde adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.
İBRE JOSUE'DE
Igor Tudor'un kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci'nin yerine bu akşam orta sahada Josue'ye şans vermesi bekleniyor. Diğer eksiklerden Yasin'in yerine Rodrigues, Carole'ün yerine ise Linnes forma giyecek.
EKSİK BOLLUĞU
G.Saray'da dün sakatlanan Hakan Balta'nın yanı sıra Serdar Aziz, Yasin, Carole, Cavanda ve Chedjou da Antep'e götürülmedi. Gaziantepspor'da de Gökhan Değirmenci ve Muhammet Demir sakat; Elyasa Füme sarı kart cezalısı. Ayrıca Putsilla ve Van Hintum da kadro dışı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
Toplam 1
Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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