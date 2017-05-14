 Atalay, Aslan kalacak – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Atalay, Aslan kalacak

    Atalay, Aslan kalacak
    G.Saray'ın 16 yaşındaki yeni yeteneği Atalay Babacan'ın menajeri Fazıl Özdemir, oyuncusunun sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıkladı. Özdemir, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını yalanlayarak, "G.Saray yönetimiyle görüştüm. Atalay, turnuva sonrası profesyonel olacak" dedi. Babacan, G.Saray'dan 7 futbolcunun yer aldığı U17 Milli Takımı'nda görev yapıyor. U17'ler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalmıştı.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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