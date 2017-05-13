 Yeniden aday – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yeniden aday

    Yeniden aday
    Daha önce seçime gitmeyeceğini açıklayan Özbek'in kararını değiştirebileceği belirtildi. Pazartesiye kadar yaşanan gelişmeleri takip edecek olan Özbek'in karar alması halinde ekibini değiştirip yeniden seçime gideceğini yakın çevresiyle paylaştığı ifade edildi.

    'Bunlar doğal'
    Başkan , başlatılan kampanya için oldukça sakin bir tutum sergiledi. Sarı-kırmızılı yönetici, kendisinin seçim kararı alması yönünde başlatılan imza kampanyasını doğal bulduğunu açıklayarak "Bunlar kötü yorumlanacak şey değil. İnsanların tepkilerini göstermesi doğal" diye konuştu.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeniden aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.