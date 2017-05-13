Paris’te Pablo pazarlığı

Ergün, 25 yaşındaki stoper için Bordeaux ile masaya oturdu

Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile Roma'da buluşan Cenk Ergün'ün Fransa'da sürpriz hamlesi ise hali hazırda Bordeaux'nun oyuncusu olan ama Corinthians'ta kiralık olarak forma giyen Pablo Nascimento Castro için oldu. 1.88'lik Brezilyalı stoperin avukatı Cesar ile Paris'te bir araya gelen Ergün, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için 2 milyon Euro önerdiği ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri de UOL Esporte'ye yaptığı açıklamada, Palmeiras, Sao Paulo, Flamengo, Atletico MG ve büyük bir Türk takımının Pablo'yu istediğini açıkladı.