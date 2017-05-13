 Öztürk pusuda – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Öztürk pusuda

    Öztürk pusuda
    Daha önce gündemde seçim olmadığı için 2018'deki başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan Adnan Öztürk de kampanyayı sessizce takip ediyor. Öztürk, karar çıkması halinde ekibi ile toplanıp seçim çalışmasına start verecek. Eski yöneticinin camiadan önemli isimlerini yanına alıp güçlü bir yönetim listesi kuracağı iddia ediliyor.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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