 Memnun değiliz – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Memnun değiliz

    Memnun değiliz
    Genel Kurul üyesi de kampanyaya destek verenler arasında. Ünlü, başkanın imzaları dikkate alması gerektiğini belirtip, "Yönetimin icraatlarından genel kurul memnun değil. Yönetim kurulunda istifa eden 4 yönetici sebebiyle eksik çalışılıyor. Yönetimin, başkanın her hareketi olay oluyor, kimse memnun değil" yorumunu yapt
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Memnun değiliz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.