 Kongreye doğru – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kongreye doğru

    Kongreye doğru

    Erken seçim için başlatılan imza kampanyasına özellikle ‘liseliler’den büyük destek geldi. Hafta başında yapılacak Divan Kurulu’nda seçim kararı çıkabilir

    G.Saray'da başkan Dursun Özbek yönetiminin erken seçim kararı alması için başlatılan imza kampanyası çığ gibi büyüyor. Kampanyaya katılımın 3 günde 600'ü geçtiği belirtilirken, bu rakamın pazartesi günü yapılacak Divan Kurulu'na kadar binin üzerinde olacağı öngörülüyor. Özbek'i zorda bırakacak asıl şey ise kampanyaya liselilerin de desteklemesi. İmza verenler arasında çok sayıda eski yöneticinin de yer aldığı belirtilirken; Sedat Doğan, Atilla Donat, Turgay Kıran, Ahmet Özdoğan, Aziz Üstel, Fatih Altaylı, Cem Kınay, Ozan Korkut, Kerim Cenani gibi çok sayıda ismin erken seçimi desteklediği bildirildi. Hatta katılımın artması amacıyla kampanyaya katılanların listesinin internetten yayınlanacağı gelen haberler arasında.

    YARSUVAT'A BASKI
    Başkan Özbek'in bu durumda pazartesi günkü divanda yoğun eleştirilere maruz kalıp seçim kararı alabileceği iddia ediliyor. Muhalif grubun özellikle Dursun Özbek'in başkan seçilmesinde emekleri olan Duygun Yarsuvat ve Abdurrahim Albayrak'ın harekete geçmesi için baskı yaptıkları da öğrenildi.

    Savaş ÇORLU
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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