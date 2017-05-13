Kongreye doğru
Erken seçim için başlatılan imza kampanyasına özellikle ‘liseliler’den büyük destek geldi. Hafta başında yapılacak Divan Kurulu’nda seçim kararı çıkabilir
YARSUVAT'A BASKI
Başkan Özbek'in bu durumda pazartesi günkü divanda yoğun eleştirilere maruz kalıp seçim kararı alabileceği iddia ediliyor. Muhalif grubun özellikle Dursun Özbek'in başkan seçilmesinde emekleri olan Duygun Yarsuvat ve Abdurrahim Albayrak'ın harekete geçmesi için baskı yaptıkları da öğrenildi.
Savaş ÇORLU
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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