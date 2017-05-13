Kadro yeniden şişecek

G.Saray transfer için kolları sıvadı ama bir yandan da kadrosunu azaltması gerekiyor. Kiralanan Salih Dursun, Oğuzhan Kayar, İsmail Çipe, Volkan Pala, Tarık Çamdal, Emrah Başsan, Umut Gündoğan ve Donk liglerin tamamlanmasıyla birlikte takıma dönecek.