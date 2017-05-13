G.Saray'a bir başkan adayı daha
Muhalif üyelerin olağanüstü seçim için imza kampanyası yürüttüğü Galatasaray'da yeni başkan adayı belli oldu. Mustafa Cengiz Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı. Cengiz, başkan olması halinde Florya'dan çıkmadan çalışacağının altını çizerken ilk vaadinde de bulundu. Cengiz, futbol aklı olarak Didier Drogba'yı göreve getireceğini söyledi.
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimine muhalif üyelerin, olağanüstü seçim için yürüttüğü imza kampanyasına katılım artarken yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray kongre üyesi Mustafa Cengiz, seçim kararının alınması halinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
TRT Radyo Haber'de yayınlanan bir programda adaylığını duyuran Cengiz, "Galatasaray'da başlatılan imza kampanyasına ben de imza attım, destek verdim. Dursun Özbek seçime giderse ben de adayım" dedi.
Cengiz, başkan olması halinde Florya'dan çıkmadan çalışacağının altını çizerken ilk vaadinde de bulundu. Cengiz, futbol aklı olarak Didier Drogba'yı göreve getireceğini söyledi.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
G.Saray'a bir başkan adayı daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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