Kampanyanın mimarlarından Sedat Doğan, "Bu hareket kalbi G.Saray aşkı ile dolu tüm üyelerin" diyerek imza harekatına destek istedi. Liseli grupların öncüsü olan Doğan ayrıca "G.Saray, kendine yakışır bir aklı selim değişim istiyor. Gönül kırmadan ama kararlılıkla değişim şart" ifadesini kulandı.



'Teşekkürler'

İmza atanların arasında yer alan başkan adayı Ahmet Özdoğan ise "Kampanyayı başlatanları alnından öpüyorum; teşekkür ederim. Taraftarımızla yönetimimiz arasında bir kopukluk oldu ve bu hiç hoş değil. Camia bölünüyor. G.Saray taraftarı aç ve başarı istiyor" dedi.