 Gaziantep yolcusu – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Gaziantep yolcusu

    Gaziantep yolcusu
    Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gruplar halinde ayak tenisi oynayan sarı-kırmızılılar, bugün saat 12.00'deki idmanın ardından Gaziantep'e hareket edecek.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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