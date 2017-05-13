Gaziantep yolcusu

Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gruplar halinde ayak tenisi oynayan sarı-kırmızılılar, bugün saat 12.00'deki idmanın ardından Gaziantep'e hareket edecek.