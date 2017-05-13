Galatasaray, Gaziantep'e ulaştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantepspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.
Sarı-kırmızılı ekibi taşıyan özel uçak Gaziantep Havalimanı'na ulaşırken, Galatasaray kafilesini, az sayıdaki taraftar karşıladı.
Tezahüratlar yaparak Galatasaray takımını karşılayan taraftarlar, kaptan Selçuk İnan'a çiçek verirlerken, oyuncularla da fotoğraf çektirdi.
Galatasaray kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele hareket etti.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:09
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
Galatasaray, Gaziantep'e ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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