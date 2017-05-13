 Galatasaray, Gaziantep'e ulaştı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , Gaziantep'e ulaştı

    Galatasaray, Gaziantep'e ulaştı

    , Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantepspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

    Sarı-kırmızılı ekibi taşıyan özel uçak Gaziantep Havalimanı'na ulaşırken, kafilesini, az sayıdaki taraftar karşıladı.

    Tezahüratlar yaparak takımını karşılayan taraftarlar, kaptan Selçuk İnan'a çiçek verirlerken, oyuncularla da fotoğraf çektirdi.

    kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele hareket etti.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray, Gaziantep'e ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.