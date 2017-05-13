Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Taraftarları heyecanlandırması ve piyasada bonservis bedeli olmayan başka klas bir oyuncu bulunmaması iki tarafın yeniden yollarının kesişmesine neden oldu
FENER PANİĞİ
Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki oyuncu ile ilgili bilgi aldığı ifade ediliyor. Bu gelişmenin ortaya çıkmasının ardından Ergün'ün oyuncunun menajeri Mino Raiola ile bir kez daha bir araya geldiği ve fiyat yükselttiği bildirildi. Öte yandan, Balotelli'nin Fenerbahçe'ye kaptırılması, tepkilerin katlanması ve o klasmanda bir golcü almak için minimum 10-12 milyon euro civarında bir bonservis bedelinin gözden çıkarılması anlamına geliyor.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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