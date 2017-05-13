 Eski başkanlar sessiz – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Eski başkanlar sessiz

    Eski başkanlar sessiz
    Oluşuma sessiz kalan eski başkanlar Faruk Süren, Duygun Yarsuvat, gibi Özbek'e muhalif isimler ve taraftarın sevgilisi olan Abdurahim Albayrak henüz imza vermedi. Gelişmeleri yakından takip eden başkanlar, gidişata göre hareket edecek.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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