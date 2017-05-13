Emekli olsun!
Galatasaray’ın istediği Rumen çalıştırıcı, Rusya’da hedefte
ÖDÜN VERECEK
Mircea Lucescu'yla ilgili bir ilginç yorum da Rumen Libertatea'dan geldi. Tecrübeli hocanın, "Bulunduğunuz yere geri dönmek iyi değildir, çünkü her zaman geçmişte aldığınız sonuçlar ile karşılaştırılırsınız" sözleri hatırlatılarak Galatasaray'a gitmesi halinde kendi prensiplerini çiğneyeceğini dile getirildi
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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