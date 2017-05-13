 Emekli olsun! – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Emekli olsun!

    Emekli olsun!

    Galatasaray’ın istediği Rumen çalıştırıcı, Rusya’da hedefte

    Galatasaray'ın işaret beklediği , Rusya'da eleştirilerin odağında yer alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Zenit'le Spaktak Moskova'nın 11 puan gerisinde kalırken Yaya Toure'nin menajeri Dmitry Selyuk ve Zenit'in eski oyuncusu Sergey Vedeneev'in hedefi oldu. Selyuk, 71 yaşındaki Lucescu'nun artık teknik direktörlüğü bırakması gerektiğini söylerken "Lucescu'nun zamanı geçti. Bunu anlamak zorunda ama o emekli olmadan önce birkaç milyon daha kazanmak istiyor. Rusya'yı da Rusça'yı da anlamıyor" ifadelerini kullandı. Vedeneev de Rumen hocaya yüklenenler arasında yer alırken "Zenit'in hoca başta çok radikal değişikliklere ihtiyacı var. Köklü değişiklikler olmazsa gelecek sezon da bir fark görmeyeceğiz" diyerek görüşlerini dile getirdi.

    ÖDÜN VERECEK
    Mircea Lucescu'yla ilgili bir ilginç yorum da Rumen Libertatea'dan geldi. Tecrübeli hocanın, "Bulunduğunuz yere geri dönmek iyi değildir, çünkü her zaman geçmişte aldığınız sonuçlar ile karşılaştırılırsınız" sözleri hatırlatılarak Galatasaray'a gitmesi halinde kendi prensiplerini çiğneyeceğini dile getirildi
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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