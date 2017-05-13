 Cimbom’da Caner alarmı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Cimbom’da Caner alarmı

    Cimbom’da Caner alarmı
    Galatasaray Sağlık Heyeti, Carole'da riske girme kararı aldı. Aşil tendonunu fazla yüklendiği için kopan Caner Erkin'den pay biçen sarı-kırmızılı ekip Fransız oyuncuyu, Gaziantep'e götürmeyecek. Ayrıca bileğinde ödem ve dış yan bağlarında esneme tespit edilen Yasin ile topuğunda ağrı hisseden Chedjou da 18 kişilik kadroda yer almayacak
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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