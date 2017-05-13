Cimbom’da Caner alarmı

Galatasaray Sağlık Heyeti, Carole'da riske girme kararı aldı. Aşil tendonunu fazla yüklendiği için kopan Caner Erkin'den pay biçen sarı-kırmızılı ekip Fransız oyuncuyu, Gaziantep'e götürmeyecek. Ayrıca bileğinde ödem ve dış yan bağlarında esneme tespit edilen Yasin ile topuğunda ağrı hisseden Chedjou da 18 kişilik kadroda yer almayacak