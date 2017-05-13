Aslan'da 6 eksik!
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantespor ile deplasmanda oynayacağı maça son antrenmanda sakatlanan Hakan Balta'nın dışında Yasin Öztekin, Lionel Carole, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda ile cezalı Tolga Ciğerci'den yoksun gidecek.
Ayrıca ayak bileği dış yan bağlarında gerilme olan Yasin Öztekin ve aşil tendonunda gerilme bulunan Lionel Carole, koruma ve tedbir amaçlı olarak Gaziantepspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ile Luis Cavanda tedbir amaçlı kafileye alınmazken, kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci de Gaziantep'e götürülmeyen bir diğer isim.
Sarı-kırmızılılar, saat 15.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Gaziantep'e hareket ederek maç saatini bekleyecek. Teknik Direktör Igor Tudor'un Gaziantepspor maçı kamp kadrosuna aldığı futbolcular şöyle:
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Semih Kaya, Koray Günter, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever."
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:18
- Paris’te Pablo pazarlığı
Toplam 5
Yorum
savaş büyükşahin Elimizdekilerden ne farkı var bunun bence almışken en iyisini almak hersene onlarca transfer yapıp paraları çöpe atmaktan bıkmadıkmı
- Kayserispor'dan dev adım
Toplam 7
Yorum
MURAT EMİNİM HİKMET BEY ARTIK KONUŞMAYLA İŞİN OLMICANI ANLAMIŞTIR
- Hasan Ali için Celtic pusuda
Toplam 3
Yorum
Çöp Hasan Ali Ben bunu halı saha maçında bile oynatmam 10 yaşındaki çocuklar bile bu sözde futbolcudan daha iyi orta açıyor celtic alsa keşke kurtulsak
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