 31 milyon Euro harcadı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    31 milyon Euro harcadı

    31 milyon Euro harcadı

    Özbek, iki sezonda 19 oyuncu transfer etti

    Dursun Özbek yönetimi 3'üncü kez yaz transferine hazırlanıyor. Geride kalan yazkış toplam 4 transfer dönemi geçiren Özbek yönetimi toplam 31 milyon 740 bin euro bonservis bedeli ödedi. 5'i bedelsiz olmak üzere 19 transfer yapıldı. beIN Sports'ta "Transferde bazı hatalar yaptık" diyen başkan Dursun Özbek'in Cavanda, De Jong, Donk, Linnes ve Grosskreutz'u kast ettiği öğrenildi.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    31 milyon Euro harcadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.