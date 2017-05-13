31 milyon Euro harcadı

Özbek, iki sezonda 19 oyuncu transfer etti

Dursun Özbek yönetimi 3'üncü kez yaz transferine hazırlanıyor. Geride kalan yazkış toplam 4 transfer dönemi geçiren Özbek yönetimi toplam 31 milyon 740 bin euro bonservis bedeli ödedi. 5'i bedelsiz olmak üzere 19 transfer yapıldı. beIN Sports'ta "Transferde bazı hatalar yaptık" diyen başkan Dursun Özbek'in Cavanda, De Jong, Donk, Linnes ve Grosskreutz'u kast ettiği öğrenildi.