 12 Mayıs unutulmaz – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    12 Mayıs unutulmaz

    12 Mayıs unutulmaz
    G.Saray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe'nin sahasında kazandıkları şampiyonluğu unutmadı. Brezilyalı yıldız, paylaştığı fotoğrafın altına, "Yıllar geçse de tarihe altın harflerle yazılan bu büyük zafer hiç bir zaman unutulmayacak" notunu ekledi.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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