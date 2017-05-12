 Yasin'in sağlık durumu belli oldu – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Yasin'in sağlık durumu belli oldu

    Yasin'in sağlık durumu belli oldu

    Galatasaray’ın dünkü antrenmanında sakatlanan ’in ayak bileğinde ödem, dış yan bağlarında ikinci derece esneme tespit edildi.

    Galatasaray, bu hafta deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, dünkü antrenmanda sakatlık yaşanmıştı. Çift kale maç esnasındaki bir ikili mücadelede sağ ayak bileğine darbe alan , antrenmanı yarıda bırakmıştı. Milli futbolcunun ayak bileğinde ödem, dış yan bağlarında ikinci derece esneme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı. Bugünkü antrenmana tedbir amaçlı çıkmayan Öztekin'in Gaziantepspor maçının kadrosunda olup, olmayacağı yarın belli olacak.

    Ayrıca dünkü antrenmanda aşil tendonunda ağrı nedeniyle tedbir amaçlı bırakan Lionel Carole de bugünkü antrenmana katılmadı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:09
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