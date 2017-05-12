Yasin'in sağlık durumu belli oldu
Galatasaray’ın dünkü antrenmanında sakatlanan Yasin Öztekin’in ayak bileğinde ödem, dış yan bağlarında ikinci derece esneme tespit edildi.
Ayrıca dünkü antrenmanda aşil tendonunda ağrı nedeniyle tedbir amaçlı bırakan Lionel Carole de bugünkü antrenmana katılmadı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:09
- Talisca’ya 1 maç ceza!
Toplam 21
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş.
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 4
Yorum
asil_kartal ilker denen arkadaş, volkanın ettiği küfürlerden dolayı neden pfdk ya sevk edilmediğini sorgula önce
- Yasin sakatlandı
Toplam 4
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Buyuk Şok Sonunda yasin carole den kurtulduk yerlerine linnes ve rodrigesi yapıştır takım hızlansın
Yasin'in sağlık durumu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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