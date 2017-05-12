Yasin sakatlandı
G.Antep maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da dünkü idmanda sağ ayak bileğine darbe alan Yasin Öztekin sakatlandı. Sağlık durumu yapılacak tetkikler sonrası açıklanacak. Ayrıca aşil tendonunda ağrı hisseden Carole ve topuk ağrısı bulunan Chedjou, antrenmana katılmadı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
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Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Yasin sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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