 Yasin sakatlandı – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Yasin sakatlandı

    Yasin sakatlandı
    G.Antep maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da dünkü idmanda sağ ayak bileğine darbe alan sakatlandı. Sağlık durumu yapılacak tetkikler sonrası açıklanacak. Ayrıca aşil tendonunda ağrı hisseden Carole ve topuk ağrısı bulunan Chedjou, antrenmana katılmadı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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