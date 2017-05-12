 G.Saray’ın gözü 8 Haziran’da – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    G.Saray’ın gözü 8 Haziran’da

    G.Saray’ın gözü 8 Haziran’da

    arazisi ihaleye çıkıyor.

    'da dikkatler 8 Haziran'da yapılacak açık artırmaya çevrildi. Emlak Konut, sarı-kırmızılı kulüple anlaşma imzaladığı arazisi için 8 Haziran'da ihale düzenleyecek. Riva'daki toplam 1 milyon 76 bin metrekarelik arazi için ihale başvuruları bugün başlıyor.

    Geçtiğimiz yıl imzalanan protokole göre, ihalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si de Emlak Konut'un olacak. Riva'daki arsaların değeri 388.7 milyon lira olarak açıklamıştı. Başkan Özbek dün, Riva'dan gelecek parayla banka borçlarını kapatacaklarını söyledi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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