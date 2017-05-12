G.Saray’ın gözü 8 Haziran’da
Riva arazisi ihaleye çıkıyor.
Galatasaray'da dikkatler 8 Haziran'da yapılacak açık artırmaya çevrildi. Emlak Konut, sarı-kırmızılı kulüple anlaşma imzaladığı Riva arazisi için 8 Haziran'da ihale düzenleyecek. Riva'daki toplam 1 milyon 76 bin metrekarelik arazi için ihale başvuruları bugün başlıyor.
Geçtiğimiz yıl imzalanan protokole göre, ihalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si de Emlak Konut'un olacak. Riva'daki arsaların değeri 388.7 milyon lira olarak açıklamıştı. Başkan Özbek dün, Riva'dan gelecek parayla banka borçlarını kapatacaklarını söyledi.
Geçtiğimiz yıl imzalanan protokole göre, ihalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si de Emlak Konut'un olacak. Riva'daki arsaların değeri 388.7 milyon lira olarak açıklamıştı. Başkan Özbek dün, Riva'dan gelecek parayla banka borçlarını kapatacaklarını söyledi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
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Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
G.Saray’ın gözü 8 Haziran’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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