G.Saray'a bir başkan adayı daha
Muhalif üyelerin olağanüstü seçim için imza kampanyası yürüttüğü Galatasaray'da yeni başkan adayı belli oldu. Mustafa Cengiz Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı. Cengiz, başkan olması halinde Florya'dan çıkmadan çalışacağının altını çizerken ilk vaadinde de bulundu. Cengiz, futbol aklı olarak Didier Drogba'yı göreve getireceğini söyledi.
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimine muhalif üyelerin, olağanüstü seçim için yürüttüğü imza kampanyasına katılım artarken yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray kongre üyesi Mustafa Cengiz, seçim kararının alınması halinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
TRT Radyo Haber'de yayınlanan bir programda adaylığını duyuran Cengiz, "Galatasaray'da başlatılan imza kampanyasına ben de imza attım, destek verdim. Dursun Özbek seçime giderse ben de adayım" dedi.
Cengiz, başkan olması halinde Florya'dan çıkmadan çalışacağının altını çizerken ilk vaadinde de bulundu. Cengiz, futbol aklı olarak Didier Drogba'yı göreve getireceğini söyledi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:41
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 24
Yorum
doğan fb maclarında iddası olmyanlar ölüm kalım meselesi gibi oynarlardı. sebep? sevmezlerdi fb. sen bu yolda devam et aynı şeyi yaşarsınız.
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 24
Yorum
necati yazıklar olsunki Türk futbolu sizin gibi hak yiyenlerle dolu
- Küfür serbest mi?
Toplam 27
Yorum
AKB SN BAŞKAN TALİSCA O HAREKETİ SENİN İFADENLE "1 SANİYE DE" SANA GÖSTERSE BÖYLE OLUMLU MU KARŞILARSIN
G.Saray'a bir başkan adayı daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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