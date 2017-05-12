 Forma satışında F.Bahçe’yi geçti – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Forma satışında F.Bahçe’yi geçti

    Forma satışında F.Bahçe’yi geçti

    Avrupa'nın en çok forma satan 20 takımı açıklandı.

    Manchester United, 1 milyon 750 bin adet ile zirvede yer alırken United'ı Real Madrid, Barcelona ile Bayern Münih takip etti. Ülkemizden iki takımın da yer aldığı listede; son dönemde aldığı başarısız sonuçlara karşın 368.000 satış ile 11. sırada, ise 365.000 satışla 12. sırada yer aldı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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