Forma satışında F.Bahçe’yi geçti
Avrupa'nın en çok forma satan 20 takımı açıklandı.
Manchester United, 1 milyon 750 bin adet ile zirvede yer alırken United'ı Real Madrid, Barcelona ile Bayern Münih takip etti. Ülkemizden iki takımın da yer aldığı listede; Galatasaray son dönemde aldığı başarısız sonuçlara karşın 368.000 satış ile 11. sırada, Fenerbahçe ise 365.000 satışla 12. sırada yer aldı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Forma satışında F.Bahçe’yi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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