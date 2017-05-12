Felipe Melo'dan 12 Mayıs mesajı
Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe’nin sahasında kazandıkları şampiyonluğu unutmadı.
Melo, paylaştığı fotoğrafın altına, "Yıllar geçse de tarihe altın harflerle yazılan bu büyük zafer hiç bir zaman unutulmayacak" notunu ekledi.
Brezilya'nın SE Palmeiras takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılılar ile 12 Mayıs 2012'de Ülker Stadyumu'nda kazandığı şampiyonluğu unutmadı. Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda Süper Final'in son maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Yıllar geçse de tarihe altın harflerle yazılan bu büyük zafer hiçbir zaman unutulmayacak. Büyük Galatasaray ailesine sevgiler" mesajı yazdı.
Brezilya'nın SE Palmeiras takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılılar ile 12 Mayıs 2012'de Ülker Stadyumu'nda kazandığı şampiyonluğu unutmadı. Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda Süper Final'in son maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Yıllar geçse de tarihe altın harflerle yazılan bu büyük zafer hiçbir zaman unutulmayacak. Büyük Galatasaray ailesine sevgiler" mesajı yazdı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kalırsa ben giderim!"
Toplam 1
Yorum
gürsel unzue kim yav neymarı gönderim yardımcı hocayı tutcaklarına hiç inanasım gelmiyo
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 16
Yorum
yusuf bjk sampıyon olmıcak bunu bılın bukdar oyun yapıp haksızlıkla hıc bosuna sevınmeyın
- Tudor ile devam edeceğiz
Toplam 19
Yorum
ragnar lothbrok negredo yu alın
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