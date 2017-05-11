 Tudor’a zeytin dalı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’a zeytin dalı

    Tudor’a zeytin dalı

    : G.Saray için en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

    Kasımpaşa maçında patlayan - krizi tatlıya bağlanmış görünüyor. 17. dakikada oyundan alınması büyük olay olan Portekizli futbolcu, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Portekiz basınından O Jogo Gazetesi'ne açıklamada bulunan Bruma, "Beni ve onu ilgilendiren tek şey Galatasaray için en iyisini yapmak. Çünkü Galatasaray'ın profesyonelleri olarak bu bizim görevimiz. Teknik direktörümle ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Eğer ona bir şey söyleyeceksem özel olarak söylerim. İdmana çıkmadığım doğru değil. Ben bir profesyonelim ve görevlerimi ihmal etmem" ifadesini kullandı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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