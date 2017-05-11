 Transfer turuna çıktı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Transfer turuna çıktı

    Transfer turuna çıktı
    Yeni yapılanma çerçevesinde Sportif Direktörlük görevine atanan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla transfer çalışmalarını başlattı. Önce Fransa'ya giden ve burada çeşitli görüşmelerde bulunan Ergün ardından da İtalya'ya geçti. Sarı-kırmızılı yöneticinin stoper ve forvet transferi için menajerlerle bir araya geldiği ifade edilirken Roma'ya gitmesi Balotelli iddialarını da yeniden hortlattı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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