Transfer turuna çıktı

Yeni yapılanma çerçevesinde Sportif Direktörlük görevine atanan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla transfer çalışmalarını başlattı. Önce Fransa'ya giden ve burada çeşitli görüşmelerde bulunan Ergün ardından da İtalya'ya geçti. Sarı-kırmızılı yöneticinin stoper ve forvet transferi için menajerlerle bir araya geldiği ifade edilirken Roma'ya gitmesi Balotelli iddialarını da yeniden hortlattı.