 Tolga Ciğerci sıfır çekti – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    sıfır çekti

    Tolga Ciğerci sıfır çekti

    5 milyon euro’ya mal oldu, skora katkı yapamadı.

    Sezon başında Hertha Berlin takımından 3 milyon euro'ya transfer edilen ve yıllık 2 milyon euro alan Tolga Ciğerci rüzgarı çabuk dindi. Ligin ilk yarısında yüksek koşu mesafeleriyle dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, sakatlığının da etkisiyle performansını sürdüremedi. Oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 kez maç sonunu görebildi. Bu sezon toplamda 22 maçta şans bulan oyuncu, gol ve asist üretemedi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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