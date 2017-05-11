Tolga Ciğerci sıfır çekti

5 milyon euro’ya mal oldu, skora katkı yapamadı.

Sezon başında Hertha Berlin takımından 3 milyon euro'ya transfer edilen ve yıllık 2 milyon euro alan Tolga Ciğerci rüzgarı çabuk dindi. Ligin ilk yarısında yüksek koşu mesafeleriyle dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, sakatlığının da etkisiyle performansını sürdüremedi. Oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 kez maç sonunu görebildi. Bu sezon toplamda 22 maçta şans bulan oyuncu, gol ve asist üretemedi.