Taşlar yerine oturuyor
Mircea Lucescu, adım adım G.Saray'a yaklaşıyor. Zenit, tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmaya karar verdi. Luce’nin sarı-kırmızılı ekip ile görüşmelerini sıklaştırdığını belirten Rumen Prosport gazetesi, “İstanbul kulübü kendisine geniş yetkiler önerdi” şeklinde haber paylaştı.
Zenit yönetimi sezon sonunda Lucescu'nun sözleşmesini feshetmeye karar verdi. Rus Sport Express gazetesinde çıkan habere göre, 71 yaşındaki Rumen hoca, Zenit St. Petersburg ile olan sözleşmesini tamamlayacak ve görevi bırakacak. Zenit'in yeni hocasının Paulo Souza olacağı bildirildi.
Haberin devamı ise Rumen Prosport'tan... Gazete, Lucescu'nun oğluyla birlikte Galatasaray ile görüştüğünü belirtirken, "Lucescu, İstanbul kulübü ile çok geniş yetkiler üzerinde konuşuyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca eğer Türkiye opsiyonu olmazsa Lucescu'nun Çin'e gideceğine yer verildi. Uzakdoğu'da kendisine çok uygun mali koşullar sunulduğu vurgulandı.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
- 17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
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