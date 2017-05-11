Taşlar yerine oturuyor

Mircea Lucescu, adım adım G.Saray'a yaklaşıyor. Zenit, tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmaya karar verdi. Luce’nin sarı-kırmızılı ekip ile görüşmelerini sıklaştırdığını belirten Rumen Prosport gazetesi, “İstanbul kulübü kendisine geniş yetkiler önerdi” şeklinde haber paylaştı.

Teknik direktör seçimlerinde fiyasko yaşayan Galatasaray yönetimi, Mircea Lucescu'ya sarıldı. Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özbek'in Zenit'in maçını izlediği ve Rumen teknik adamla buluştuğu yolundaki haberlerin ardından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Rusya'daki son gelişme ise ünlü teknik adamın İstanbul'a dönme ihtimalini biraz daha mümkün kılıyor.



Zenit yönetimi sezon sonunda Lucescu'nun sözleşmesini feshetmeye karar verdi. Rus Sport Express gazetesinde çıkan habere göre, 71 yaşındaki Rumen hoca, Zenit St. Petersburg ile olan sözleşmesini tamamlayacak ve görevi bırakacak. Zenit'in yeni hocasının Paulo Souza olacağı bildirildi.



Haberin devamı ise Rumen Prosport'tan... Gazete, Lucescu'nun oğluyla birlikte Galatasaray ile görüştüğünü belirtirken, "Lucescu, İstanbul kulübü ile çok geniş yetkiler üzerinde konuşuyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca eğer Türkiye opsiyonu olmazsa Lucescu'nun Çin'e gideceğine yer verildi. Uzakdoğu'da kendisine çok uygun mali koşullar sunulduğu vurgulandı.