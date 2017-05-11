 Ribery, Galatasaray'ı unutmadı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Ribery, Galatasaray'ı unutmadı

    Ribery, Galatasaray'ı unutmadı

    Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, Galatasaray'da oynadığı dönemde kazandığı Türkiye Kupası'nı unutmadı ve fotoğrafını paylaştı.

    2005-2006 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, sarı-kırmızılıları unutmadı. Ribery, o sezon Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek kazandıkları kupanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu ayrıca, "12 yıl önce Galatasaray ile Türk Kupasını kazandım. Hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak her zaman bir zevkti" notunu fotoğrafa ekledi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:38
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