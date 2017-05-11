Ribery, Galatasaray'ı unutmadı
Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, Galatasaray'da oynadığı dönemde kazandığı Türkiye Kupası'nı unutmadı ve fotoğrafını paylaştı.
2005-2006 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, sarı-kırmızılıları unutmadı. Ribery, o sezon Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek kazandıkları kupanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu ayrıca, "12 yıl önce Galatasaray ile Türk Kupasını kazandım. Hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak her zaman bir zevkti" notunu fotoğrafa ekledi.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 15
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xs Dusco tosıc 4 mac!
- Ndiaye geliyor
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c hakkı iyi yedekleri ,est, uğur, medjani,onazi, abdulkadir, yusuf yazıcı,ndoye,rodellaga batuhan artaslan , ekonomik duruma göre bir sağ açık
- İnanmış çocuklar!
Toplam 8
Yorum
Ertan Senin bu beşiktaşta hiçmi hiç yerin yok. Seni bu takıma tekrar slanlardan ve verdikleri paralardan utanç duyuyorum. YAZIKLAR OLSUN SİZE.
Ribery, Galatasaray'ı unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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