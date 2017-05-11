Özbekspor'a döndü!
Hıncal Uluç, A Spor'da çarpıcı açıklamalar yaptı. G.Saray, bütün spor dallarında Fener’in şamar oğlanına dönmüş. Kulüp gırtlağa kadar borç içinde. Dursun, kardeşi ile birlikte Özbekspor’a döndürmüş takımı!
KATAR'A, ÇİN'E SATILSIN
Her yönden batırmış adam, kardeşi ile Özbekspor'a döndürmüş takımı. G.Saray'ı kurtaracak tek şey, Katar'dan Çin'den birilerine satılmak. Buna da 'sattırmam' diyor. İngiltere'nin en büyük kulüpleri satılıyor G.Saray niye satılmasın. Dursun'un elinde 4. kümeye düşeceğine, Çinlilerin elinde Avrupa şampiyonluğuna oynar."
GALATASARAY SENEYE KÜME DÜŞER!
"Kongre G.Saray'ı Özbek kardeşlere bağışladı. Hala manşetlerde Dursun Özbek var. 25'ini de satacağım diyor. Sat, hangi parayla alacaksın yenilerini. Altyapın mı var? Seneye G.Saray küme düşer. Şu durumda 20. hafta olsak, iddiaya girerdim düşer diye."
TUDOR EFENDİ!
20 yaşındaki Bruma'yı kenara almak için İgor Tudor olmaya gerek var mı? Bunlar genç adam, bunlar kendi kendilerini yönetecek olsa, idareciye gerek kalmaz. Tudor efendi haftalardır takımı idare edemiyor."
DEVLETİ HİÇE SAYDI
Aziz Yıldırım 'Ben bu devleti hice sayıyorum diyor. Savcıları da hice sayarım, kanun benim diyor ve tokadı patlatıyor. TBF ise, acıklamasında Aziz Yıldırım'ın adını gecirmiyor. Sonra apar topar bir ceza. Yıldırım'a 6, diğerine 1 ay. Niye? Bilen var mı? Niye o tokadı yedin diye ceza veriyorlar."
İNTİHAR 11'İ ÇIKARDI
Advocaat'ın, derbiyi Beşiktaş'a vermek icin ne yaparsın sorusuna cevap olacak şey cıkardığı ilk 11'dir. Advocaat ilk 45 dakika boyunca macı seyretti. Fenerbahce'nin nasıl darmadağın olduğunu, nasıl ezildiğini seyretti. Bunun adı intihar 11'i, intihar taktiğidir."
5-1, 5-2 BİTERDİ
Beşiktaş-F.Bahçe maçında iki takımın aleyhine en az 30 hakem hatası söylerim. Beşiktaş'ın 16 gollük şutu var, 8'ini Volkan kurtarmış. F.Bahçe'nin gol pozisyonu şutu ise dört. Elinizi vicdanınıza koyun, 5-1, 5-0, haydi 5-2... 5'ten aşağıya olmazdı. O zaman kim hakemi konuşurdu?
ŞENOL'UN KORKUSU
Beşiktaş'ın en büyük şanssızlığı 45+1. dakikada attığı gol. Eğer ilk devre 0-0 bitseydi, ikinci yarıda cesaret edip Demba Ba'yı da oyuna alsaydı, ki Aboubakar yoruldu. Gitti Cenk Tosun'u aldı oyuna, Demba Ba var orada. Şenol'un korkularını Dick Advocaat iyi hesapladı."
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
- 17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
- Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
- Fener Balotelli'nin peşinde
Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
Özbekspor'a döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.