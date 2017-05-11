Özbekspor'a döndü!

Hıncal Uluç, A Spor'da çarpıcı açıklamalar yaptı. G.Saray, bütün spor dallarında Fener’in şamar oğlanına dönmüş. Kulüp gırtlağa kadar borç içinde. Dursun, kardeşi ile birlikte Özbekspor’a döndürmüş takımı!

Spor yazarı Hıncal Uluç, A Spor 'da ilginç açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek yönetimini topa tutan duayen yazar, başkan için çarpıcı eleştirler yaptı. İşte Uluç'un sözleri: "G.Saray bitmiş ve hiçbir ümidi yok. Kulüp olarak konuşuyorum. Bütün spor dallarında F.Bahçe'nin şamar oğlanına dönmüştür. Kulüp boğazına kadar borçta, o borcun ödenmesine imkan yok, çünkü başka Riva, Florya da yok.



KATAR'A, ÇİN'E SATILSIN

Her yönden batırmış adam, kardeşi ile Özbekspor'a döndürmüş takımı. G.Saray'ı kurtaracak tek şey, Katar'dan Çin'den birilerine satılmak. Buna da 'sattırmam' diyor. İngiltere'nin en büyük kulüpleri satılıyor G.Saray niye satılmasın. Dursun'un elinde 4. kümeye düşeceğine, Çinlilerin elinde Avrupa şampiyonluğuna oynar."



GALATASARAY SENEYE KÜME DÜŞER!

"Kongre G.Saray'ı Özbek kardeşlere bağışladı. Hala manşetlerde Dursun Özbek var. 25'ini de satacağım diyor. Sat, hangi parayla alacaksın yenilerini. Altyapın mı var? Seneye G.Saray küme düşer. Şu durumda 20. hafta olsak, iddiaya girerdim düşer diye."



TUDOR EFENDİ!

20 yaşındaki Bruma'yı kenara almak için İgor Tudor olmaya gerek var mı? Bunlar genç adam, bunlar kendi kendilerini yönetecek olsa, idareciye gerek kalmaz. Tudor efendi haftalardır takımı idare edemiyor."



DEVLETİ HİÇE SAYDI

Aziz Yıldırım 'Ben bu devleti hice sayıyorum diyor. Savcıları da hice sayarım, kanun benim diyor ve tokadı patlatıyor. TBF ise, acıklamasında Aziz Yıldırım'ın adını gecirmiyor. Sonra apar topar bir ceza. Yıldırım'a 6, diğerine 1 ay. Niye? Bilen var mı? Niye o tokadı yedin diye ceza veriyorlar."



İNTİHAR 11'İ ÇIKARDI

Advocaat'ın, derbiyi Beşiktaş'a vermek icin ne yaparsın sorusuna cevap olacak şey cıkardığı ilk 11'dir. Advocaat ilk 45 dakika boyunca macı seyretti. Fenerbahce'nin nasıl darmadağın olduğunu, nasıl ezildiğini seyretti. Bunun adı intihar 11'i, intihar taktiğidir."



5-1, 5-2 BİTERDİ

Beşiktaş-F.Bahçe maçında iki takımın aleyhine en az 30 hakem hatası söylerim. Beşiktaş'ın 16 gollük şutu var, 8'ini Volkan kurtarmış. F.Bahçe'nin gol pozisyonu şutu ise dört. Elinizi vicdanınıza koyun, 5-1, 5-0, haydi 5-2... 5'ten aşağıya olmazdı. O zaman kim hakemi konuşurdu?



ŞENOL'UN KORKUSU

Beşiktaş'ın en büyük şanssızlığı 45+1. dakikada attığı gol. Eğer ilk devre 0-0 bitseydi, ikinci yarıda cesaret edip Demba Ba'yı da oyuna alsaydı, ki Aboubakar yoruldu. Gitti Cenk Tosun'u aldı oyuna, Demba Ba var orada. Şenol'un korkularını Dick Advocaat iyi hesapladı."