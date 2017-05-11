 Menajerler kapıya dayandı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Menajerler kapıya dayandı

    Menajerler kapıya dayandı

    Geciken ücretlerinin ödenmesini istediler.

    'da futbolculardan sonra menajerler de kazan kaldırdı. Galatasaray yönetiminin sezon başında kadrosuna kattığı De Jong ve Eren Derdiyok ile birlikte Ocak ayında transfer ettiği Garry Rodrigues'in menajerleri yönetimin kapısını çaldı ve bir türlü yatırılmayan menajerlik paylarını talep etti. Bu 3 futbolcu dışında Galatasaray'ın Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers'e de önemli miktarda ödeme yapması gerektiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, ödemeleri geciktirmesinin yaz transfer dönemi öncesinde yeni oyuncularla yapılacak görüşmeleri olumsuz etkileyeceği bilgisi paylaşıldı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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