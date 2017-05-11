 Mehmet Özbek Florya'dan ayrıldı! Yeni görevi... – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Florya'dan ayrıldı! Yeni görevi...

    Mehmet Özbek Florya'dan ayrıldı! Yeni görevi...

    Sarı kırmızılı camiada çok eleştirilen Florya'daki görevinden ayrıldı.

    G.Saray camiasının yoğun şekilde eleştirdiği Başkan Dursun Özbek'in kardeşi 'in Florya'daki görevi sona erdi. Cenk Ergün'ün sportif direktörlüğe getirilmesinden sonra futbol takımıyla ilgili tüm yetkileri elinden alınan kardeş Özbek'in bundan böyle sadece mali işlere bakacağı öğrenildi.

    Yeni sportif direktör Cenk Ergün'ün, doğrudan makam odasını Florya'ya taşıyan Başkan Özbek'e bağlı çalışacağı ve transferle birlikte ilgilenecekleri öğrenildi. Bu arada, kulüp yetkilileri kardeş Mehmet Özbek'in istifa haberlerini yalanladı. Evet, istifa gerçekleşmedi ama kardeş Özbek'in Florya'daki tüm yetkileri ortadan kalktı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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