Mehmet Özbek Florya'dan ayrıldı!
Sarı kırmızılı camiada çok eleştirilen Mehmet Özbek Florya'daki görevinden ayrıldı.
G.Saray camiasının yoğun şekilde eleştirdiği Başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'in Florya'daki görevi sona erdi. Cenk Ergün'ün sportif direktörlüğe getirilmesinden sonra futbol takımıyla ilgili tüm yetkileri elinden alınan kardeş Özbek'in bundan böyle sadece mali işlere bakacağı öğrenildi.
Yeni sportif direktör Cenk Ergün'ün, doğrudan makam odasını Florya'ya taşıyan Başkan Özbek'e bağlı çalışacağı ve transferle birlikte ilgilenecekleri öğrenildi. Bu arada, kulüp yetkilileri kardeş Mehmet Özbek'in istifa haberlerini yalanladı. Evet, istifa gerçekleşmedi ama kardeş Özbek'in Florya'daki tüm yetkileri ortadan kalktı.
Yeni sportif direktör Cenk Ergün'ün, doğrudan makam odasını Florya'ya taşıyan Başkan Özbek'e bağlı çalışacağı ve transferle birlikte ilgilenecekleri öğrenildi. Bu arada, kulüp yetkilileri kardeş Mehmet Özbek'in istifa haberlerini yalanladı. Evet, istifa gerçekleşmedi ama kardeş Özbek'in Florya'daki tüm yetkileri ortadan kalktı.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 11
Yorum
istifa et bu hocayla devam etmek takımı bitirmek demek 3 lü diye tuturucak hiç edicek takımı getir sağlam bir hoca bizim göremediğimiz ne var tudorda
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 4
Yorum
CANOLİ HİÇ VERMESEYDİNİZ DAHA İYİYDİ
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 4
Yorum
Tarafsız YA VOLKAN!!!!
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