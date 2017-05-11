 İmza kampanyası büyüyor – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    İmza kampanyası büyüyor

    İmza kampanyası büyüyor

    G.Saray'da olağanüstü kongre için başlatılan imza kampanyası çığ gibi büyüyor.

    Eski yönetici ve kongre üyelerinin (300'den fazla) katıldığı #değişimeimzaverin kampanyasına eski yöneticilerden Burak Elmas da destek verdi. Elmas, twitter hesabından "Ben imzaladım" başlığıyla yayımlanan imzaya çağrı mektubunu paylaştı.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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