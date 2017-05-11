Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı televizyon programında sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Igor Tudor ile önümüzdeki sezon da devam edeceklerini ifade ederek; "Igor Tudor ile kesinlikle yolumuza devam edeceğiz. Kesin. Sonuçlar ne olursa olsun" dedi.

"SNEIJDER'DEN MEMNUNUM"

Sarı kırmızılıların Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in performansından çok memnun olduğunu ifade eden Özbek kendisiyle gelecek sezon da devam etmek istediklerini söyledi.

Özbek, Sneijder hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Benzer şekilde Galatasaray'dan başka hiçbir takım için bu konuşlmuyor. Sneijder marka olmuş bir futbolcu. Bizimle bir sene daha sözleşmesi var. Daha lig bitmedi. Elbette ki kadromuzdaki yıldız oyuncularımızla yola devam etmek isteriz. Sneijder gayet de iyi oynuyor. Futbolcuların performanslarında bazı inişler çıkışlar olabilir. Bunu bir iki maça bakarak değerlendirmenin yanlış olduğuna inanıyorum. Sneijder'in kalitesini kimse yadsıyamaz. Riekerink kararı Sneijder'in değil, yönetimin fikriydi."

"BRUMA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATACAĞIZ"

Bruma'nın takımdaki geleceği hakkındaki soruya da yanıt veren Dursun Özbek, Portekizli oyuncu için "Bruma ile sözleşme uzatmak istiyoruz. Menajeri ile görüştük, görüşmelerimiz devam ediyor. Takım açısından çok önemli bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda dünyadaki yıldız adaylarından bir tanesi. Bir iki konu kaldı, onları da halledeceğiz. Sözleşmesini 4 ya da 5 sene daha uzatacağız" şeklinde konuştu.

"6-7 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Sarı kırmızılı camiaya transfer müjdesi de veren Özbek, "Tudor'un gelmesiyle antrenman şekli değişti. Artık daha çok koşuyoruz. Biz de daha çok koşan ve daha çok mücadele eden bir takım yaratmak istiyoruz. Transferlerimizi buna göre yapacağız. Hoca bize bir liste veriyor. Bize ne lazım, atıyorum stoper lazım, sağ kanat lazım, sol kanat lazım... Eksiklerimizi biliyoruz. Verilen listeye bağlı olarak, Scout ekibini bilgilendiriyoruz. Ortaya bir liste çıkıyor. Fiyatlandırma politikası yapıyoruz. Scout ekibi, hoca, ben ve Cenk Ergün, oturup karar veriyoruz. Hangi oyuncu üzerinde yoğunlaşacağımıza karar veriyoruz. 6-7 oyuncu almayı planlıyoruz. Sağ bek, sol bek pozisyonlarında eksiklerimiz var" şeklinde konuşu.

"PODOLSKİ İÇİN SADECE JAPONYA'DAN TEKLİF GELDİ"

Alman yıldız Lukas Podolski ile ilgili açıklama da yapan Dursun Özbek, "Podolski 7-10 milyon dediler fakat Galatasaray'a onun için sadece Japonya'dan teklif geldi. Başka resmi teklif almadık" şeklinde konuştu.