Takımın durumunun konuşulduğu yönetim kurulu toplantısında, Igor Tudor'un performansı da masaya yatırıldı.

Asbaşkan Nasuhi Sezgin, Başkan Dursun Özbek'e Mircea Lucescu görüşmelerin ne durumda olduğunu sordu. Özbek de "Adamı Türkiye'ye gelmemesi için dolduruyorlar" diyerek serzenişte bulundu. Özbek, camianın bazı isimlerine tepki göstererek, "Bu nasıl Galatasaraylılık bizim aleyhimize çalışıp sonra da Galatasaraylıyız diyorlar" diye konuştu.