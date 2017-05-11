 ''Bu nasıl Galatasaraylılık'' – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ''Bu nasıl Galatasaraylılık''

    ''Bu nasıl Galatasaraylılık''

    Takımın durumunun konuşulduğu yönetim kurulu toplantısında, Igor Tudor'un performansı da masaya yatırıldı.

    Asbaşkan Nasuhi Sezgin, Başkan Dursun Özbek'e Mircea Lucescu görüşmelerin ne durumda olduğunu sordu. Özbek de "Adamı Türkiye'ye gelmemesi için dolduruyorlar" diyerek serzenişte bulundu. Özbek, camianın bazı isimlerine tepki göstererek, "Bu nasıl Galatasaraylılık bizim aleyhimize çalışıp sonra da Galatasaraylıyız diyorlar" diye konuştu.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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