 Andone için atakta – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    için atakta

    Andone için atakta

    Cimbom, Rumen golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

    yönetimi yeni sezon hazırlıklarının startını verirken İspanyol medyasından sürpriz bir isim ortaya atıldı. İspanyollar, Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz sezon Deportivo La Coruna'ya kaptırdığı Florin 'u bu kez almak istediğini ileri sürdü. Deportivo La Coruna ile İspanya La Liga'da başarılı bir grafik çizen golcü oyuncu ile Galatasaray'ın haricinde Espanyol, Sunderland, Fiorentina ve Lazio'nun da ilgilendiği belirtildi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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