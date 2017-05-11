 25 milyon euro krizi – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    25 milyon euro krizi

    25 milyon euro krizi
    'nın menajeri Catio Balde, ile neden hala sözleşme yenilemediklerini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüple görüştüklerini doğrulayan Portekizli menajer, "4 yıl daha kalması için teklif yapıldı. Ancak sözleşmeye 25 milyon euro'luk fesih bedeli eklemek istiyorlar. Biz buna katılmıyoruz" diye konuştu.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:52
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