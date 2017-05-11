 ‘17 Mayıs’ bayram ilan edildi – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ‘17 Mayıs’ bayram ilan edildi

    ‘17 Mayıs’ bayram ilan edildi
    'ın 'nı kazandığı 17 Mayıs günü "Galatasaray Bayramı" olarak kutlanacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2000, Galatasaray tarihinin mihenk taşlarından biridir... Bu nedenle bu seneden başlayarak 17 Mayıslar, Galatasaray Bayramı olarak kutlanacak." ifadeleri kullanıldı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:00
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