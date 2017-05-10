 Zarar yazdı – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Zarar yazdı

    Zarar yazdı
    'un Pazar gününe koyduğu ceza idmanı Galatasaray'ın 15 bin euro'suna mal oldu... Kasımpaşa maçı öncesinde Hırvat teknik adam, futbolculara 2 gün izin verdiğini Salı günü idmanlara başlanacağını söylemişti. Bunun üzerine Wesley Sneijder de, kulüple var olan anlaşmasını kullanarak İbiza'ya Cumartesi günü gidiş, Pazartesi gece geç saatlerde dönüş için uçak kiralattı. Ancak izin iptal olunca para da yandı.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
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