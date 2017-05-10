 Yeni patron Cenk Ergün – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Yeni patron Cenk Ergün

    Yeni patron Cenk Ergün

    Tüm takıma para cezası veren yönetim, sportif direktörlüğe Cenk Ergün’ü getirdi.

    G.Saray'da, başarısız sonuçların ardından dün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısından radikal kararlar çıktı. Kulüpte sportif direktörlük görevine Cenk Ergün getirildi. Florya'dan sorumlu isim olacak olan Ergün, transfer konularında da tam yetkili olacak. Öte yandan 'da tüm oyunculara para cezası verildi. Yaklaşık 2 saatlik toplantının ardından, kararlar yönetim kurulu üyelerine sunuldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, alınan kararları bildirmek üzere Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti, oyuncular ve teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyunculara aldıkları ceza iletildi.

    İŞTE KULÜBÜN AÇIKLAMASI
    Galatasaray Yönetim Kurulu, dünkü toplantıdan sonra şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray Spor Kulübü futbol yapılanması doğrultusunda, TFF'nin düzenlediği sertifika programını tamamlayan Cenk Ergün, Sportif AŞ Futbol Direktörlüğü görevine atanmıştır. Florya'da Futbol A Takımı ve Futbol Akademisi bünyesinde tüm takımlarımızın sevk ve idaresinden sorumlu olacak Cenk Ergün; yurt içi ve yurt dışı kulüplerarası ilişkiler ile transfer programlaması konularında da yetkili olarak görev yapacaktır. Cenk Ergün'ün yardımcılık görevini Futbol Takımı İdari Menajeri Uğur Yıldız yürütecektir. Ayrıca Florya'da futbol faaliyetleri ile ilgili tüm medya mecraları ile ilişkilerin organizasyonu konusunda Futbol Takımı Medya Koordinatörü olarak Hasan Tankaya, Futbol Takımı Medya Sorumlusu olarak ise Eray Sözen görev alacaktır. Başkanımız Dursun Özbek yönetimi ve koordinasyonu altında çalışmalarını sürdürecek olan Florya futbol ekibimize başarılar dileriz."
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
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