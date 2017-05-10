Yeni patron Cenk Ergün
Tüm takıma para cezası veren yönetim, sportif direktörlüğe Cenk Ergün’ü getirdi.
İŞTE KULÜBÜN AÇIKLAMASI
Galatasaray Yönetim Kurulu, dünkü toplantıdan sonra şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray Spor Kulübü futbol yapılanması doğrultusunda, TFF'nin düzenlediği sertifika programını tamamlayan Cenk Ergün, Sportif AŞ Futbol Direktörlüğü görevine atanmıştır. Florya'da Futbol A Takımı ve Futbol Akademisi bünyesinde tüm takımlarımızın sevk ve idaresinden sorumlu olacak Cenk Ergün; yurt içi ve yurt dışı kulüplerarası ilişkiler ile transfer programlaması konularında da yetkili olarak görev yapacaktır. Cenk Ergün'ün yardımcılık görevini Futbol Takımı İdari Menajeri Uğur Yıldız yürütecektir. Ayrıca Florya'da futbol faaliyetleri ile ilgili tüm medya mecraları ile ilişkilerin organizasyonu konusunda Futbol Takımı Medya Koordinatörü olarak Hasan Tankaya, Futbol Takımı Medya Sorumlusu olarak ise Eray Sözen görev alacaktır. Başkanımız Dursun Özbek yönetimi ve koordinasyonu altında çalışmalarını sürdürecek olan Florya futbol ekibimize başarılar dileriz."
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:50
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
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HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Yeni patron Cenk Ergün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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