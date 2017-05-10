 Uğur Yıldız sürprizi – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    sürprizi

    Uğur Yıldız sürprizi
    Kulüpteki yeni yapılanmada dikkat çeken isimlerden biri oldu. Sarı-kırmızılı takımda transferindeki skandalın sorumlusu olarak gösterilen Yıldız, Futbol Takımı İdari Menajerliği görevine getirildi. O dönem istifa eden ama yönetimce yeniden göreve getirilen Yıldız'ın idari menajer olması bazı kesimleri kızdırdı.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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