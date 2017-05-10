 Tudor’u gölgede bıraktı – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Tudor’u gölgede bıraktı

    Tudor’u gölgede bıraktı

    Karabük’ün başına geçen Barisic, Hırvat hocanın, G.Saray performansını solladı.

    , Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederken 'un yerine göreve getirilen Zoran Barisic böylece 9 haftada 12 puana ulaştı. Zoran Barisic yönetiminde Karabükspor 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Böylece maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.

    Büyük umutlarla Galatasaray'ın başına geçen İgor Tudor ise 10 karşılaşmada 13 puan topladı. Tudor yönetiminde sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Genç hocanın maç başı puan ortalaması 1.30 oldu. Böylece Karabükspor'u çalıştıran Barisic'in gerisinde kaldı.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:22
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