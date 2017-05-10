 Topla oynuyor işi bitiremiyor – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Topla oynuyor işi bitiremiyor

    Topla oynuyor işi bitiremiyor

    Aslan zor günler yaşıyor ama topla oynamaktan vazgeçmiyor.

    Ligin toplam yüzde 733.2'yle en çok topla oynayan takımı olan G.Saray, son 6 maçta 728 rakamını yakaladı. Sarı-kırmızılılar topa sahip olmada da yüzde 59.6'yla lider; ancak İş bitirme noktasına gelindiğinde ise tam bir hayal kırıklığı var. Ceza sahasına atılan toplarda 41.5 istatistik yakalayan Cimbom, bu alanda 6. sırada. Yine ceza alanında topla oynamada yüzde 18.6 ile 6'ncı olan G.Saray, isabetli şutta da yüzde 6.3 başarı sağladı.

    EVDE PERİŞAN OLDU
    Başka istatistikler de 'ın düşüşünü gösteriyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon iç sahada 6 kez yenildi. Yani Galatasaray, TT Arena'daki ligdeki toplam 17 yenilginin % 35'ini bu sezon aldı. Ayrıca Aslan, tarihinde ilk defa bir sezonda evinde 4 İstanbul takımına da mağlup oldu.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Topla oynuyor işi bitiremiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.