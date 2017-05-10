Sneijder’den rest
Tudor’a karşı tavırları nedeniyle eleştirilen tecrübeli orta saha, “Benden memnun olmayan varsa bunu yüzüme söylesin. Bu takım için savaşıyorum” dedi.
"Takım içerisinde bir sorun değilim. Hatta hiç kimse bu takım içerisinde sorun değil. Yapmamız gereken tek şey, geçen haftalarda olduğu gibi futbolumuzu oynamak. Soyunma odasına neler yaşandığı speküle ediliyor" ifadelerini kullanan yıldız oyuncu, bu kendisini eleştirenlere şu sözlerle rest çekti:
GALATASARAY'DA MUTLUYUM
"Biz bir takımız ve kimsenin birbiriyle problemi yok. Bundan sonrası için savaşmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da mutluyum. Memnun olmayan bana söylemeli. Şu ana kadar bu yönde bir şey duymadım. Kulübü yönetenlerin de benden memnun olduğunu düşünüyorum.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Sneijder’den rest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.