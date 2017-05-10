 Sneijder’den rest – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Sneijder’den rest

    Sneijder’den rest

    Tudor’a karşı tavırları nedeniyle eleştirilen tecrübeli orta saha, “Benden memnun olmayan varsa bunu yüzüme söylesin. Bu takım için savaşıyorum” dedi.

    Teknik direktörlüğe Igor Tudor'un gelmesinin ardından hedef tahtası haline getirilen 'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, hakkında çıkan 'takım içinde çete kurduğu ve Tudor'a bayrak açtığı' iddiaları için ilk kez açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, problemli biri olmadığını belirterek "Benden memnun olmayan varsa karşıma çıkıp bana söyleyebilir" diye konuştu.

    "Takım içerisinde bir sorun değilim. Hatta hiç kimse bu takım içerisinde sorun değil. Yapmamız gereken tek şey, geçen haftalarda olduğu gibi futbolumuzu oynamak. Soyunma odasına neler yaşandığı speküle ediliyor" ifadelerini kullanan yıldız oyuncu, bu kendisini eleştirenlere şu sözlerle rest çekti:

    GALATASARAY'DA MUTLUYUM
    "Biz bir takımız ve kimsenin birbiriyle problemi yok. Bundan sonrası için savaşmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da mutluyum. Memnun olmayan bana söylemeli. Şu ana kadar bu yönde bir şey duymadım. Kulübü yönetenlerin de benden memnun olduğunu düşünüyorum.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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