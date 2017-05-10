 Poldi’den veda turları – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Poldi’den veda turları

    Poldi’den veda turları

    G.Saray'dan, Japonya'ya gitmek için gün sayan , ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    Alman futbolcu dün semt pazarına gidip alışveriş yaptı. Bu fotoğrafı paylaşan Poldi, "Yaz geldi" mesajını paylaştı. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'na giden U14 Takımı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Podolski, "Türkiye Şampiyonası yolunda! Finallerde başarılar çocuklar" mesajını yazıp genç Aslanlar'a başarı diledi.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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