 "G.Saray, Türkiye'nin en çok başarı kazanan kulübüdür" – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    "G.Saray, Türkiye'nin en çok başarı kazanan kulübüdür"

    "G.Saray, Türkiye'nin en çok başarı kazanan kulübüdür"

    1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin her ay düzenlediği bilgilendirme toplantısı, dernek lokalinde gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

    Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Galatasaray bir dünya markasıdır. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük, en çok başarı kazanan kulübüdür. Bunun nasıl geldiği de ortadadır. Şu an sıkıntılı günler geçiriyor olabiliriz. Ancak bu onun büyüklüğünü değerini düşürmez. Galatasaray en kısa zamanda layık olduğu yere çıkacaktır'' şeklinde konuştu.

    1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ise ''Ergin hocamın dediği gibi Galatasaray bir dünya markasıdır. Ergin hocam da öyledir. Kendisi sadece Galatasaray'da değil Avrupa'nın çok yerinde büyük kupalar kaldırmış biridir. Galatasaray, basketbolda Ergin Ataman ile çok daha ileriye gidecektir'' dedi.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:13
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